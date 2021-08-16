Посол России Жирнов уверен, что найдет взаимопонимание на предстоящей встрече с представителями движения «Талибан»

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов уверен, что найдет взаимопонимание на предстоящей встрече с представителями движения «Талибан»*. Об этом он сообщил прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне сначала надо решить вопросы безопасности моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Там есть детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям», — отметил он.

Посол России Д.Жирнов сказал, что завтра состоится встреча с представителями «Талибан» и будет посвящена вопросам безопасности российской дипмиссии в Кабуле.

* — «Талибан» и ИГИЛ («Исламское государство») – запрещенные в РФ террористические организации