Посол России Жирнов: В данный момент в российской дипмиссии в Кабуле находится более 100 россиян

В данный момент в российской дипмиссии в Кабуле, который накануне был захвачен талибами*, находится более 100 россиян. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Там у нас только персонал. Российские граждане в Афганистане – они граждане афганского происхождения. Они живут в своих домах, у них семьи. У нас довольно большое посольство – больше 100 человек», — сказал он.

На вопрос, сколько россиян стоит на консульском учете, Дмитрий Жирнов отметил:

«Тут все подвижно, они не стоят стационарно, они являются афганскими гражданами и живут там», — отметил он.

По словам дипломата, в июне этого года прекратилось авиасообщение с Афганистаном, в данный момент более 50 россиян хотят вернуться в Россию, и обратились за помощью в российскую дипмиссию.

«У нас в июне месяце прекратилось единственное авиасообщение, которое выполняла афганская кампания «Ариана». И по техническим, финансово-техническим соображениям этот канал прекратился. У нас был один рейс прямой, один раз в неделю , это было удобно. А теперь если летать в обход, будет гораздо дороже. И они к нам обращаются с просьбами, как они все-таки могут попасть в Россию уже более 50 человек. Может собраться и под 100. Мы постараемся решить этот вопрос, отказов с нашей стороны нет. Просто логистически думаем, как это сделать. Так как неразбериха в аэропорту Кабула», — сказал он.