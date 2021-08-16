Капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу не вызвали на отборочные встречи чемпионата мира

Ранее игрок питерского «Зенита» провел в составе команды 55 матчей и забил 30 мячей. Вместе с Александром Кержаковым, который завершил карьеру, Дзюба был признан лучшим бомбардиром сборной. Новый главный тренер сборной Валерий Карпин пояснил, что принял решение в отношении Дзюбы из-за недостаточно хорошей игры футболиста. Между тем пресса напоминает о затяжном конфликте между Дзюбой и Карпиным, еще со времен совместной работы в «Спартаке».