Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево

У лайнера, который выполнял рейс Симферополь – Белгород сработал датчик отказа гидросистемы, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, самолет благополучно приземлился. Сейчас специалисты выясняют причину срабатывания датчика.
2021-08-16T19:31:35+03:00
2021-08-16T19:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 16 августа 2021
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