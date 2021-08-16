Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево

У лайнера, который выполнял рейс Симферополь – Белгород сработал датчик отказа гидросистемы, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, самолет благополучно приземлился. Сейчас специалисты выясняют причину срабатывания датчика.