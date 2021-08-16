Кабульский аэропорт вновь временно приостановил обслуживание рейсов

Это сделано из-за серии инцидентов на его территории, пишет американское интернет-издание Politico. Военнослужащие США, как пояснили в Вашингтоне, работают над восстановлением безопасности на территории аэропорта. Сотни граждан Афганистана, как сообщалось, прорвались на летную полосу кабульского аэропорта, пытаясь успеть на самолеты из Афганистана. По данным военнослужащих в результате нескольких инцидентов погибли не менее семи человек. Сюда входят те, кто сорвался с самолета при взлете. В Пентагоне рассказали, что отправляют в Кабул для обеспечения безопасности дополнительно 1000 американских военнослужащих.

