Посол России Жирнов: Талибы обещали амнистировать афганских силовиков, гарантируя, что не будет «охоты на ведьм»

Как рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, талибы обещали амнистировать афганских силовиков, гарантируя, что не будет «охоты на ведьм».

«Эти сотрудники министерства внутренних дел распустившегося ушли, отдали им оружие. Все спокойно, они (талибы) сразу гарантировали амнистию всем силовикам, всем военнослужащим, никакой охоты на ведьм, никаких разборок, зачисток», — сказал он.

По словам Д.Жирнова, российская дипмиссия в данный момент находится под охраной талибов.

«Довольно большой отряд. Позитивное очень впечатление произвел, адекватные люди, хорошо вооруженные. Они заняли все пункты охраны внешние», — отметил он.