Посол РФ Жирнов встретится в Кабуле с представителями талибов и обсудит обеспечение безопасности российской дипмиссии

Посол России Дмитрий Жирнов завтра встретится в Кабуле с представителями талибов, на которой обсудит обеспечение безопасности российской дипмиссии. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У меня завтра будет встреча с высокопоставленными талибами, которые здесь координируют вопросы безопасности. Я с ними детально по списку отработаю все вопросы безопасности посольства, чтобы и персоналу работалось и жилось хорошо, и объекты. Кроме посольства у нас есть российский центр науки и культуры, который тоже надо защищать и охранять», — сказал он.

По словам Д.Жирнова, в российскую дипмиссию пришли группа уполномоченных талибов для переговоров о предоставлении безопасной работы российского посольства, после чего представители движения «Талибан» взяли круглосуточное дежурство.

«Бригада, уполномоченная более высокими руководителями, она к нам сегодня пришла со старшим, он подтвердил все директивы, чтобы была обеспечена безопасность дипмиссии. Все, они стоят круглосуточно на дежурстве, бронемашина с пулеметами. Все хорошо», — сказал дипломат.

* — «Талибан» и ИГИЛ («Исламское государство») – запрещенные в РФ террористические организации