Посол России в Афганистане: Талибы будут охранять российское посольство, «ни волос не упадет с российского дипломата

Как рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, боевики радикального движения «Талибан» теперь будут охранять российское посольство в Кабуле, пообещав, что «ни один волос не упадет с российского дипломата». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам дипломата, талибы были безоружны, когда вошли в Кабул. Кроме того, они сразу пообещали обеспечить безопасность иностранных дипмиссий.

«Сегодня утром талибы пришли к нам и сказали, что поскольку они нам гарантировали безопасность, что ни один волос не упадет с российского дипломата. Поскольку они нам это обещали, а обещанное надо выполнять. Теперь они берут под охрану наше посольство. Поэтому все прошло очень цивилизованно, очень спокойно», — рассказал он.

Как отметил Д.Жирнов, талибы произвели «очень позитивное впечатление», как он сказал — «адекватные люди, хорошо вооруженные».

* — «Талибан» и ИГИЛ («Исламское государство») – запрещенные в РФ террористические организации