В Москве арестован высокопоставленный таможенник, который боролся с коррупцией

Его подозревают в получении крупной взятки.

Под стражей начальник антикоррупционной службы Северо-Западного таможенного управления проведёт минимум два месяца. Решение принял Дорогомиловский суд. Максим Розсыпало фигурант уголовного дела о получении взятки в размере более миллиона рублей. За эту сумму главный борец с коррупцией северо-западного таможенного управления с коллегами незаконно оформил ввоз в Россию 20-ти автомобилей. По данным следствия высокопоставленный таможенник в июле вступил в преступный сговор с другими должностными лицами с целью регулярного получения взяток. Вскоре представителю коммерческой организации потребовалось, чтобы таможенники не принимали мер по проверке юридического лица при оформлении авто. Розсыпало как следует из материалов дела нашёл посредника и через него потребовал от бизнесмена более полусотни тысяч рублей за оформление ввоза в страну одной машины. В общей сложности таким образом оформили 20. Вчера Розсыпало задержали в Петербурге в момент получения взятки. В операции участвовали и сотрудники ФСБ. Его позиция по делу неизвестна: прессу не пустили в суд на заседание по мере пресечения из-за ограничений, связанных с ковидом.

Розсыпало занимает высокую должность около полутора лет. Его предшественник Максим Мамчур был уволен в конце позапрошлого года за грубое нарушение служебной дисциплины.