США направляют в аэропорт Кабула дополнительно тысячу военнослужащих

Контингент будет увеличен до 7 тысяч человек, объявили в Пентагоне. Сейчас через воздушные ворота афганской столицы идет эвакуация иностранцев и граждан Афганистана, которые пытаются покинуть страну. В целом ситуация в городе стабилизировалась, сказал несколько минут назад в эфире «Эха Москвы» посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Генсек ООН Анотниу Гуттериш призвал представителей запрещенной в России группировки «Талибан» проявить сдержанность для спасения жизней афганцев.

Новые власти Афганистана, добавил Гуттериш, должны обеспечивать безопасность посольств, сотрудников ООН и удовлетворять базовые потребности граждан.