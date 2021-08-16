Дорогомиловский суд Москвы арестовал руководителя службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Максим Розсыпало проходит по делу о получении крупной взятки. По данным следствия, высокопоставленный сотрудник таможенной службы через посредника взял у предпринимателя деньги за то, чтобы не проводить проверку компаний, которые занимаются растаможкой автомобилей. Пока в деле фигурирует сумма в 1 млн руб.

