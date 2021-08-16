Президент США Джо Байден в ближайшие часы должен выступить по ситуации в Афганистане

Как рассказали в Белом доме, он возвращается в Вашингтон из своей загородной резиденции. Это происходит на фоне6 резкого обострения ситуации в азиатском государстве и перехода власти там в руки запрещенной в России террористической организации «Талибан». Тем временем американские дипломаты призвали соседей Афганистана принять беженцев. Вашингтон направил тысячи военных в аэропорт афганской столицы Кабула для эвакуации своих граждан и местных союзников, которые пытаются спастись от талибов.

