Петербургские семьи с детьми с инвалидностью, которые попали в зону потопа в Анапе, получили необходимую помощь

Сильные дожди привели к аварии, в пансионате отключились электричество и вода.

В пансионате «Черноморская зорька» по путевкам петербургской администрации находятся почти 100 человек. Это дети с особыми потребностями и их родители. По словам взрослых , особенно сложными выдались минувшие выходные, когда из-за аварий на сетях вызванных непогодой в учреждение прекратили подачу электроэнергии и воды. Однако сегодня ситуация изменилась к лучшему, сообщила «Эху Москвы» петербурженка Галина Салиенко.

Дело в том, что когда территорию пансионата затопило, для многих родителей детей с ограниченными возможностями дорога до столовой стала непреодолимой преградой. Микроавтобус учреждения не справлялся. Сейчас и этот вопрос удалось решить. Об этом телекомпании «Анапа Регион» рассказал директор пансионата «Черноморская зорька» Евгений Ерашов.

В аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной «Эху Москвы» пояснили, что ее сотрудники вмешались в ситуацию, как только о ней стало известно. По данным Смольного, электричества отсутствовало всего лишь около шести часов, несовершеннолетние не мерзли и не мокли. Родители, в свою очередь, утверждают обратное и надеются на то, что их переведут в другой пансионат, чтобы дети все же смогли отдохнуть.

По прогнозам синоптиков, плохая погода в Краснодарском крае сохранится до конца сегодняшнего дня. В нескольких районах действует режим чрезвычайной ситуации.