Нападающий Артём Дзюба не попал в новый состав сборной команды по футболу

Тем временем её главный тренер объявил, что всё еще может измениться.

Самый результативный нападающий российской лиги прошлого сезона по системе «гол плюс пас» не будет играть за национальную сборную в матчах отбора на Чемпионат мира, которые запланированы на начало осени. По словам главного тренера Валерия Карпина, дело в том, что Артём Дзюба, как и, например, нападающий «Спартака» Александр Соболев, сейчас не в лучшей форме – в последних матчах они не всегда попадали в стартовый состав.

Ранее Карпин и Дзюба неоднократно публично критиковали друг друга. Разногласия между ними начались еще когда тренер руководил московским «Спартаком» в 2009-ом году. Как сообщало интернет-издание «Спорт-экспресс», футболист утверждал, что тренер нередко унижал его на занятиях и обещал закончить его карьеру, если нападающий не продлит контракт. Карпин в свою очередь это отрицал. «Его бы гнобили, если бы никуда не отпускали, а отправляли в дубль «Спартака». Никто никого не душил» — говорил в интервью блогеру Евгению Савину тренер.

Сегодня Карпин отметил, что сейчас ему просто не до конфликта с Дзюбой, а на личной недавней встрече нападающий говорил, что готов играть в национальной команде.

В последний раз форварда «Зенита» не вызывали в сборную осенью прошлого года. Тогда такое решение приняли из-за того, что в интернете появилось его интимное видео.

Помимо Дзюбы, тренер не взял в команду еще нескольких спортсменов, которые еще недавно выступали в сборной. Среди них – Антон Шунин, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Соболев и Андрей Семёнов. При этом, Карпин подчеркнул, что в ближайшие дни состав еще может измениться, окончательный список должен быть утвержден 23-его августа.

Следующий матч национальной команды по футболу состоится 1-ого сентября. В Москве она примет сборную Хорватии.