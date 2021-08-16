В Новосибирске историка вызвали в Следственный комитет из-за публикации об Александре Невском

На данный момент кандидату исторических наук не предъявлено никаких обвинений. Но следователи уже провели с ним беседу. Как рассказал нам сам Сергей Чернышов, причиной стал пост в социальной сети, в котором он сравнивал князя Александра Невского с революционером Яковом Свердловым. В частности, историк назвал первого коллаборационистом, а второго — классическим бандитом. Теперь же, как уточнил Чернышов, идет проверка по статье о реабилитации нацизма.

В публикации историк также ставит под сомнения знания о Ледовом побоище, и отмечает, что о нем, преимущественно, известно из фильма Сергея Эйзенштейна. Чернышов надеется, что лингвистическая экспертиза подтвердит отсутствие состава преступления.

В социальных сетях пользователи, даже не согласные с позицией историка, активно поддерживают его, отмечая, что сейчас страшно писать об истории что-либо, не соответствующее государственной политике.

Это уже не первое подобное дело в Новосибирске. Весной аналогичные претензии возникли к краеведу Андрею Позднякову, который в своей публикации намекнул на излишнюю торжественность празднования Дня победы. Тогда все ограничилось беседой в Следственном комитете.

Если Сергея Чернышова все же признают виновным, то ему может грозить крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком на три года.