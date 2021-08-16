Суд запретил пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы региона

Преображенский суд Москвы запретил пресс-секретарю оппозиционного политика Алексея Навального Кире Ярмыш участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы столичного региона без разрешения. Ограничения будут действовать в течение полутора лет.

Ярмыш признана виновной в нарушении санитарных правил во время протестной акции в Москве. Пресс-секретарь Навального ранее была под домашним арестом.



Савеловский суд Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей главного редактора издания База Никиту Могутина. Его признали виновным в участии в несогласованном мероприятии. Речь идет об акции в поддержку политика Алексея Навального, которая состоялась 21 апреля.

Сам Могутин говорил, что не участвовал в митинге, а освещал его как журналист.