В Центризбиркоме утвержден порядок размещения партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Жеребьевка была проведена под руководством главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Второе место в бюллетене у партии Зеленых, третье – у ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский оценил ситуацию в Центризбиркоме как спокойную.

Жириновский считает, что у партий во главе списка больше шансов показать хороший результат на выборах.

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак сказал, что доволен тем, что в избирательном бюллетене его партия будет пятой.

Несмотря на сегодняшние заявления, место партии в бюллетене на выборах, даже если она первая, не играет никакой роли, — сказал в эфире «Эха Москвы» политический аналитик Виталий Шкляров.

По мнению Шклярова, политическая ситуация в России все больше напоминает Белоруссию.