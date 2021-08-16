Представитель президента РФ по Афганистану: Кремль не будет спешить с признанием легитимности новых афганских властей

Кремль не будет спешить с признанием легитимности новых афганских властей, — заявил в эфире «Эха Москвы» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, движение Талибан сильно изменилось за последние десятилетия.

В МИДе подчеркивают, что процедура исключения Талибов из террористических списков начнется после того, как пять постоянных членов Совета безопасности ООН убедятся в том, что Талибан ведет себя цивилизовано.

Деятельность этого движения в России запрещена, несмотря на ведущиеся с ним переговоры.