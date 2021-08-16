Игорь Николаев: В случае признания российской экономики нерыночной могут увеличиться цены на экспорт в США

В случае признания российской экономики нерыночной могут увеличиться цены на экспорт в США. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

«Ограничения могут быть, и они очень серьезные. Мы по-прежнему достаточно много экспортируем металлов, удобрений и другие товары. Если страна, которой поставляют такие товары, значимые для нее, имеет статус нерыночной экономики, а именно это сейчас нам грозит, то против такой страны, против товаров могут быть введены антидемпенговые пошлины. Это значит, что мы должны будем продавать по большей цене, потому что цена в тех же США будет увеличиваться за счет этих пошлин. Значит нам продавать такие товары будет гораздо сложнее. А для экспортера это не дополученные прибыли. Это прямые экономические вычеты для экономики, для производителей, и тех людей, которые работают на тех производствах, которые экспортируют», — сказал он.

И.Николев добавил, что существует набор критериев, по которым экономику могут признать нерыночной, но, по его словам, России до этого ещё далеко.

Глава думского Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает расследование Министерства торговли США политическим. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что последствия могут быть весьма неприятными.

Аксаков добавил, что отношения России и США находятся на таком низком уровне, что это расследование никак на них особо не повлияет.