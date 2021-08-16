В Европе из-за ситуации в Афганистане опасаются нового миграционного кризиса

Счет беженцам, стремящимся покинуть страну, может идти на сотни тысяч.

В ближайшие дни в Брюсселе пройдут сразу три встречи на высшем уровне. Сегодня заседание проведут постпреды ЕС, завтра и послезавтра – министры иностранных и внутренних дел европейских стран. На повестке эвакуация дипломатов и технического персонала из Кабула и вопрос предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях. Готовность принять тех, кто помогал дипломатам, уже высказали в ряде стран ЕС, однако речь в таких случаях идет в основном лишь о десятках афганских семей, тогда как масштабы проблемы значительно больше.

Тревогу в связи с угрозой миграционного кризиса бьет глава МВД Германии – по статистике самой привлекательной стране для беженцев, в британском Минобороны констатируют, что Пакистан, Индия и Турция уже столкнулись с наплывом афганцев, покидающих родину. Анкару просит поддержать соседняя Греция, которая предупреждает, что не справится с миграционным кризисом, подобным тому, что произошел в 2015 году. Как передает местное телевидение, в Афинах ожидают, что из Афганистана попытаются бежать более полумиллиона жителей. К опасениям Греции присоединились Кипр, Испания, Италия и Мальта. Впрочем, в Еврокомиссии газету «Известия» заверили в том, что гораздо лучше готовы к новым вызовам. После событий шестилетней давности власти приняли ряд мер для контроля миграционных процессов.

В ООН призывают соседние с Афганистаном страны держать границы открытыми для потенциальных соискателей убежища. В московском бюро международной организации по миграции считают, что наплыва беженцев в Россию не будет.

По данным Евростата, в начале этого года в Европе уже проживало более 400 тысяч афганцев.