США только что возобновили эвакуацию из аэропорта Кабула, где этим утром ситуация полностью вышла из-под контроля

Из-за хаоса и гибели не менее девяти человек вывозные рейсы были на время приостановлены.

Люди цепляются за фюзеляж военно-транспортного самолёта США, который готовится улететь из Афганистана. Он начинает движение по взлётной полосе, вокруг самолёта толпы местных жителей, некоторые бегут перед ним. Воздушное судно взлетает, убирает шасси, два человека, которые держались за них, срываются и падают вниз, тела позже как сообщили местные издания нашли на крышах жилых домов. Страшные кадры обошли сегодня все ведущие мировые телеканалы, их обсуждают пользователи соцсетей. На другом видео толпа штурмует трап самолёта в надежде попасть на рейс. Ещё на одном ролике человек, который пытается влезть прямо в окно воздушного судна. Он несколько раз подтягивается и в результате ему это удаётся сделать. Из Афганистана после захвата талибами Кабула пытаются бежать с детьми и чемоданами простые жители страны, уезжают дипломаты западных государств, а также афганские военные. После того как этим утром в аэропорту Кабула отменили все гражданские рейсы там началась массовая паника и давка. Во время неё по данным агентства Associated Press погибли ещё 7 человек. Американским солдатам, которые помогают эвакуировать сотрудников посольств и следят за порядком пришлось открыть предупредительный огонь в воздух, чтобы успокоить людей.

Однако это не помогло. Хаос в аэропорту продолжался. Люди передвигались по взлётной площадке без ограничений, толпились и кричали. Телеканал CNN сообщил об огнестрельном ранении американского военного в аэропорту Кабула. Подробности инцидента собеседник не сообщил. Несколько часов назад США приостановили вылеты из афганской столицы, чтобы навести порядок на взлётно-посадочной полосе. Совсем недавно эвакуацию из аэропорта возобновили. Тем временем самолёт с афганскими военными улетел из страны в Таджикистан. Власти республики разрешили ему приземлиться в Бохтаре – городе в ста километрах от Душанбе, после того как самолёт подал сигнал бедствия. На борту было более ста человек, сообщили таджикские власти. Другой самолёт с афганскими военными постигла неудача. При попытке пересечь территорию ещё одной соседней республики – Узбекистана – он был сбит системой ПВО. Инцидент произошёл накануне на юге страны. Два пилота в тяжёлом состоянии в больнице, сообщили в минобороны республики.

Высокопоставленные руководители Афганистана в том числе президент Ашраф Гани накануне покинули страну. По неподтверждённым данным глава страны, бежавший после прихода в Кабул талибов сейчас находится в Омане, куда попал после недолгого пребывания в столице Таджикистана.

Афганские телеканалы отменили развлекательные передачи и начали транслировать чтение Корана. При этом талибы сообщают об аресте в Кабуле неких лиц, причастных к преступлениям. Они также обещают бороться с мародерством.

Президент Афганистана Ашраф Гани накануне покинул страну. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Бывший глава государства Хамид Карзай при этом сказал, что никуда не уедет и призвал талибов защитить афганцев.

Посол России в этой стране Дмитрий Жирнов считает, что страхи людей преувеличены.

Жирнов также считает, что западные СМИ необъективно освещают событий в Афганистане.

Движение Талибан признано в России террористической организацией. Его деятельность запрещена.