Депутат Аксаков: Расследование США о соответствии российской экономики статусу рыночной «политически ангажированное»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает расследование Минторговли США о соответствии российской экономики статусу рыночной политическим, и последствия могут быть неприятными. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Понятно, что это политически ангажированное расследование. Это один из элементов борьбы с коммерческим конкурентом, борьбы с политическими оппонентами. И ничего того, что инкриминируют, очевидно нет. Очевидно, что это решение политически простимулированное, и вызывает только досаду от того, что в нашей действительности, международных отношениях такие политические решения принимаются. Последствия могут быть неприятными, но мы уже к ним настолько уже адаптировались, и воспринимаем их как комариные укусы, или как назойливое жужжание над ухом», — сказал А.Аксаков.

Депутат добавил, что отношения России и США уже находятся на низком уровне, и это расследование никак на них особо не повлияет. Он отметил, что это решение ошибочное и оно позднее будет выливаться против США.