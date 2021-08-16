Обвинение запросило 9 лет колонии для двух сахалинских подростков по делу о подготовке нападения на школу

Сами они вины не признают. Как рассказали «Новой газете» родственники подсудимых, суд не стал принимать во внимание прокурорскую проверку действий следствия. ФСБ не смогла предоставить видеозапись обыска, хотя родители обоих фигурантов дела утверждали, что улики (в том числе, взрывчатку) им подбросили. По информации издания, ни одна экспертиза не установила причастность подростков к оружию и взрывным устройствам.