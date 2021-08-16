Американские военные застрелили двух вооруженных мужчин на территории аэропорта Кабула

Второй день там сохраняется напряженная ситуация из-за большого количества граждан Афганистана, которые пытаются покинуть страну. По данным газеты Wall Street Journal, инцидент произошел, когда неизвестные подошли к позициям американских сил, дислоцированных в районе аэропорта для содействия эвакуации. По данным телеканала CNN, один американский военнослужащий получил в аэропорту огнестрельное ранение в ходе другого инцидента.
2021-08-16T17:31:18+03:00
2021-08-16T17:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 16 августа 2021
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