Американские военные застрелили двух вооруженных мужчин на территории аэропорта Кабула

Второй день там сохраняется напряженная ситуация из-за большого количества граждан Афганистана, которые пытаются покинуть страну. По данным газеты Wall Street Journal, инцидент произошел, когда неизвестные подошли к позициям американских сил, дислоцированных в районе аэропорта для содействия эвакуации. По данным телеканала CNN, один американский военнослужащий получил в аэропорту огнестрельное ранение в ходе другого инцидента.