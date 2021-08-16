Из Кабула, по словам постпреда Афганистана при ООН, поступают сообщения об убийствах противников талибов и грабежах

По словам Гуляя Исхакзая, боевики группировки, которая захватила власти в стране, разыскивают людей с целью расправы. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. Обстановка в Кабуле обострилась накануне после того, как талибы установили контроль над столицей Афганистана. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.
2021-08-16T17:30:52+03:00
2021-08-16T17:30:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 16 августа 2021
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