Из Кабула, по словам постпреда Афганистана при ООН, поступают сообщения об убийствах противников талибов и грабежах

По словам Гуляя Исхакзая, боевики группировки, которая захватила власти в стране, разыскивают людей с целью расправы. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал на заседании Совета Безопасности организации все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. Обстановка в Кабуле обострилась накануне после того, как талибы установили контроль над столицей Афганистана. Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.