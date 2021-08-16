Савеловский суд Москвы оштрафовал на почти 200 тысяч рублей главного редактора интернет-издания Baza Никиту Могутина

Судья Николай Мазуров признал журналиста виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия из-за одной из недавних акций в поддержку Алексея Навального. Сам Могутин настаивает, что находился там в качестве журналиста, освещал происходящее и снимал видео. В редакции издания также отметили, что судья отказался вызвать на заседание свидетелей, которые могли доказать, что Могутин не участвовал в митинге, а работал на нём, а также полицейских, которые указаны в материалах дела.

