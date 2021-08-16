Самолеты российской авиакомпании «Аэрофлот» не будут летать над территорией Афганистана

Это касается двух рейсов, в Индию и Таиланд, пояснили представители перевозчика. Ранее о планах приостановить полеты своих судов через воздушное пространство этой страны объявили ряд западных авиакомпаний. Кроме того, согласно т.н. авиационному извещению, для полетов гражданской авиации закрыто воздушное пространство над Кабулом.
2021-08-16T17:03:10+03:00
2021-08-16T17:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 16 августа 2021
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