Американские военные приостановили эвакуацию из кабульского аэропорта из-за хаоса на взлетной полосе

Военнослужащим предстоит расчистить взлетное поле от собравшихся там людей, которые пытаются покинуть Афганистан, передает британский телеканал Sky news. Напряженная обстановка в аэропорту столицы республики сохраняется второй день. Сообщается, что несколько афганцев погибли при попытке попасть на вылетающие самолеты. Жители страны бегут опасаясь расправы со стороны захвативших власть талибов.

Москва пока что не спешит признавать новое руководство Афганистана. Специальный представитель президента России по этой стране Замир Кабулов сказал «Эху Москвы», что признанный террористическим и запрещенный в России «Талибан» сильно изменился за прошедшие 20 лет.

По словам Кабулова, российский посол находится в контакте с представителем руководства талибов, на завтра запланирована встреча для обсуждения дальнейших перспектив.