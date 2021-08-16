Гидрометцентр предупреждает о сильной жаре в Москве во вторник

Воздух в столице прогреется выше 30 градусов. Объявлен повышенный, «желтый» уровень погодной опасности. Пока что температурный рекорд 17 августа в Москве не побит с 1954 года. Тогда температура в городе составила почти 34 градуса. По оценке экспертов, нынешнее лето в Москве на 4 градуса теплее климатической нормы.
2021-08-16T16:33:27+03:00
2021-08-16T16:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 16 августа 2021
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