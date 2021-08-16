Преображенский суд Москвы приговорил к полутора годам ограничения свободы пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Преображенский суд Москвы приговорил к полутора годам ограничения свободы пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Судья Анна Грязнова признала ее виновной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на январской акции в поддержку оппозиционного политика. Ярмыш, в частности, будет запрещено на время действия условного срока посещать протестные акции. Ее защита намерена обжаловать приговор, передает агентство «Интерфакс». Фигурантами дела о нарушении санитарных норм на акциях в поддержку Навального стали несколько соратников политика. Несколько человек, в том числе брат оппозиционера Олег, приговорены к условным срокам.