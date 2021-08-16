Власти США рассматривают вопрос о соответствии экономики России рыночному статусу

До конца августа американское министерство торговли будет собирать мнения заинтересованных сторон. Вашингтон присвоил России статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года. Он усложнял процедуру введения пошлин против российских товаров. Глава думского комитета по финансовому рынку «единорос» Анатолий Аксаков сказал агентству «Интерфакс», что считает расследование США политически мотивированным.