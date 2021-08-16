Зарубежные авиакомпании приостанавливают полеты над территорией Афганистана

О таком решении уже объявили Аэрофлот, Air France, польская Lot и немецкая Lufthansa. Кроме того, для гражданских самолетов закрыто воздушное пространство над столицей Афганистана. Полеты там осуществляет только военно-транспортная авиация, говорится в специальном авиационном извещении. Об отмене рейсов в Кабул объявили власти соседнего Ирана.