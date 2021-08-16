Зарубежные авиакомпании приостанавливают полеты над территорией Афганистана

О таком решении уже объявили Аэрофлот, Air France, польская Lot и немецкая Lufthansa. Кроме того, для гражданских самолетов закрыто воздушное пространство над столицей Афганистана. Полеты там осуществляет только военно-транспортная авиация, говорится в специальном авиационном извещении. Об отмене рейсов в Кабул объявили власти соседнего Ирана.
2021-08-16T16:31:52+03:00
2021-08-16T16:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 16 августа 2021
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