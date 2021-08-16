Американские военные приостановили полеты из столицы Афганистана

Причиной стал возникший хаос на взлетной полосе, передает британский телеканал Sky news. Сейчас военнослужащим, которые все еще обеспечивают безопасность в аэропорту, требуется расчистить летное поле от собравшихся там людей. Граждане Афганистана пытаются покинуть страну опасаясь расправы со стороны захвативших власть талибов. Накануне боевики запрещенной в России группировки заняли Кабул.
2021-08-16T16:31:05+03:00
2021-08-16T16:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 16 августа 2021
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