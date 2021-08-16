Россия удовлетворена поведением талибов до настоящего момента и тем, что переход власти произошел без насилия

Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов не видит поводов для беспокойства в связи с захватом Кабула талибами. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Российский посол находится в контакте с представителем руководства талибов, на завтра запланирована встреча для обсуждения дальнейших перспектив, сказал Кабулов. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.

Россия удовлетворена поведением талибов до настоящего момента и тем, что переход власти в Афганистане произошел без насилия, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В МИДе подчеркивают, что процедура исключения талибов из террористических списков начнется после того, как пять постоянных членов Совета безопасности ООН убедятся, что власти Афганистана ведут себя цивилизовано.

Деятельность движения Талибан в России запрещена.