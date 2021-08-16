Главред телеграмм-канала Baza получил 180 тысяч рублей штрафа по статье о нарушении правил проведения митингов

Сам он говорит, что не участвовал в акции.

Савёловский суд Москвы постановил, что Никитин Могутин, работавший на митинге в поддержку политика Алексея Навального 21-ого апреля, в тот день повторно нарушил правила проведения массовых акций. Главред «Базы» намерен обжаловать это решение. По его словам, в материалах дела «практически каждая бумажка – а их 75 штук – составлена с нарушениями». Могутин отметил, что, вопреки написанному, его не вызывали ни на опросы, ни на заседания суда.

В интернет-издании отметили, что судья отказался пригласить на процесс свидетелей, которые могли бы доказать, что главред не участвовал в митинге. Там добавили, что допросить на слушания полицейских, проходящих по делу свидетелями, также не удалось.

Материалы этого дела то передавали в суд, то возвращали в течение четырёх месяцев. Адвокат Могутина сказал агентству РИА «Новости», что защита надеялась на прекращение судебного процесса. Юрист отметил, что главред был на акции в жилете с надписью «пресса», с редакционным заданием и пресс-картой, как того требуют правила.

После акции 21-ого апреля полиция также приходила домой к журналистам телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». На самом же митинге тогда задержали несколько десятков человек.