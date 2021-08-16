Города Крыма и Краснодарского края страдают от наводнений, вызванных проливными дождями

В Керчи городе в восточном Крыму затоплены 11 улиц, десятки жилых домов и несколько социально значимых объектов в том числе детский сад и больница. Из-за наводнения без света остались более двух тысяч человек, порт, рынок и крупный завод. Устранять последствия наводнения помогают военные. На случай отключения электричества подготовлены генераторы в роддоме и первой больнице. Около 20-ти человек, среди них дети, эвакуированы. Их временно разместили в детской школе искусств, сообщили в пресс-службе администрации Керчи. Напряжённая ситуация и в других населённых пунктах в восточных районах Крыма. На Кубани проливные дожди тоже вызвали наводнения. Жителям Анапы приходится перемещаться по городу на лодках. Судя по фото в соцсетях, вода доходит до первых этажей многоэтажек. Анапу уже называют новой Венецией. Сложная ситуация в Новороссийске, где по словам властей за сутки выпала 3-хмесячная норма осадков, а также Геленджике. От природной стихии по данным региональных спасателей пострадали более двух тысяч домов и в полтора раза больше придомовых территорий. Полторы тысячи человек эвакуированы, больше половины из них – дети.

По прогнозам дожди и усиление ветра до 20-ти метров в секунду в восточных и юго-восточных районах Краснодарского края продлятся до вечера.