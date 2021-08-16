Центризбирком утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Первым номером будет стоять КПРФ. У Единой России пятое место. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал, что доволен таким результатом.

Выборы в Госдуму 8-го созыва будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.