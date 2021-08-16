В Нью-Йорке сегодняшнего дня в развлекательные заведения будут пускать только вакцинированных. В качестве альтернативы предъявить отрицательный тест на коронавирус уже нельзя. Программа обязательной вакцинации города Нью-Йорка называется Key to NYS Pass и требует, чтобы сотрудники и посетители в закрытых ресторанах, кинотеатрах, развлекательных заведениях и фитнес-центрах предъявляли доказательства вакцинации — хотя бы одной дозой вакцины. После нескольких недель транзитного периода 13 сентября начнется принудительное исполнение (какое наказание последует за невыполнение требований, пока неизвестно). Доказать наличие вакцины можно будет с помощью одного из двух приложений или предъявив бумажную карточку, которую в США выдают всем вакцинированным. Неясными остаются многие параметры: например, какое объем данных бизнесы вправе требовать от клиентов, что делать с людьми, которые не проходили вакцинацию по медицинским показаниям, или иностранными туристами, сделавшими вакцину, не одобренную в США — например, британскую Астро-Зенеку (в США одобрены только вакцины Пфайзер, Модерна и Джонсон и Джонсон). Закрытых шоппинг-моллов, магазинов и аптек требования обязательной вакцинации для посетителей пока не коснется.

О введении требования обязательной вакцинации для посетителей закрытых заведений объявил и Сан-Франциско. Лос-Анджелес и столица США Вашингтон изучают возможность введения аналогичных правил. Хотя в Вашингтоне уже несколько десятков ресторанов в добровольном порядке начали требовать доказательства вакцинации от посетителей.