Преображенский суд столицы признал виновной пресс-секретаря политика Навального Киру Ярмыш по «санитарному делу»

Преображенский суд столицы признал виновной пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш по так называемому «санитарному делу». Адвокат Ярмыш Вероника Полякова еще до окончания оглашения вердикта сообщила, что решение будет обвинительным. Сейчас же стало известно, что пресс-секретаря политика приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание либо создавшее угрозу его наступления. Кроме того, судья отменила домашний арест до вступления приговора в силу. Теперь на протяжении 18 месяцев Ярмыш не сможет участвовать в митингах, покидать свою квартиру после 22 часов, а также менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Кира Ярмыш стала уже четвертой осужденной по так называемому «санитарному делу», которое было возбуждено против соратников политика Алексея Навального после зимних акций протеста. Прокуратура утверждает, что из-за призывов выйти на улицу на митинги пришли зараженные коронавирусом. Свидетелем же по всем делам проходит один москвич, который действительно был инфицирован, однако публикаций политиков не видел.

Ранее Савеловский суд столицы приговор главного редактора Телеграм-канала BAZA Никиту Могутина к штрафу в 180 тысяч рублей из-за акции протеста, которую он освещал в качестве журналиста. Суд же расценил его в качестве организатора.