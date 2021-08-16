Соединенные Штаты решили проверить, насколько российская экономика соответствует рыночному статусу. Министерство торговли проведет расследование по поводу поставок нитрата аммония из России. Доказательства, необходимые для такой проверки, предоставили американские компании.

Россия была признана в США страной с рыночной экономикой в начале 2000-х. На такие государства не распространяются некоторые внешнеторговые ограничения.