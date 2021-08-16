Евросоюз серьезно озабочен из-за ситуации в Афганистане

Министры иностранных дел стран ЕС проведут срочную видеоконференцию на фоне падения правительства президента Ашрафа Гани.

Эвакуация дипломатов и технического персонала из Кабула, а также вопрос предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях – вот главные темы экстренной консультации, сообщает агентство ТАСС. Само заседание намечено на завтра на вторую половину дня – об этом написал в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В комментариях к записи пользователи встретили негодованием названные сроки. Они публикуют тревожные ролики из аэропорта Кабула, в котором царит хаос, и с сарказмом предлагают Европе не торопиться с принятием решение. Главы МВД ЕС собираются встретиться еще позже – послезавтра.

В преддверии завтрашней встречи министров иностранных дел ЕС сегодня в Брюсселе назначено заседание постпредов.