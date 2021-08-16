Нынешнее лето в Москве теплее климатической нормы на 4 градуса, — сообщает Гидрометцентр. За последние месяцы отмечались две волны аномальной жары: в конце июня и начале июля. Похожая погода ожидается завтра. Местами воздух может прогреться до 32 градусов. В связи с этим объявлен повышенный желтый уровень погодной опасности.