Нынешнее лето в Москве теплее климатической нормы на 4 градуса, — сообщает Гидрометцентр. За последние месяцы отмечались две волны аномальной жары: в конце июня и начале июля. Похожая погода ожидается завтра. Местами воздух может прогреться до 32 градусов. В связи с этим объявлен повышенный желтый уровень погодной опасности.
2021-08-16T14:36:30+03:00
2021-08-16T14:36:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2888078-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:36, 16 августа 2021
Загрузка комментариев...