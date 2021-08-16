Число жертв мощного землетрясения на Гаити выросло почти до 1300 человек. Пострадали более 5,5 тысяч. Местные СМИ пишут, что больницы переполнены, люди не сразу могут получить медицинскую помощь. При этом в ближайшее время на Гаити ожидаются мощные ливни.

Землетрясение произошло в субботу, его магнитуда превысила семь.