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14:36, 16 августа 2021

Число жертв мощного землетрясения на Гаити выросло почти до 1300 человек

Число жертв мощного землетрясения на Гаити выросло почти до 1300 человек. Пострадали более 5,5 тысяч. Местные СМИ пишут, что больницы переполнены, люди не сразу могут получить медицинскую помощь. При этом в ближайшее время на Гаити ожидаются мощные ливни.
Землетрясение произошло в субботу, его магнитуда превысила семь.


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