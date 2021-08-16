Россия снимает ограничения на полеты в Чехию, Южную Корею и Домениканскую республику. Также увеличивается число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, а также в Киргизию и Таджикистан. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией