Россия снимает ограничения на полеты в Чехию, Южную Корею и Домениканскую республику. Также увеличивается число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, а также в Киргизию и Таджикистан. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией
2021-08-16T14:35:35+03:00
2021-08-16T14:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 16 августа 2021
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