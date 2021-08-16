Суд в Москве признал пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в нарушении санитарных правил во время протестной акции, — сообщает адвокат Вероника Полякова. Кире Ярмыш назначили 1,5 года ограничения свободы и отменили домашний арест до вступления приговора в силу. Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.
2021-08-16T14:44:00+03:00
2021-08-16T14:44:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:44, 16 августа 2021
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