КПРФ будет первой в бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Этим завершилась жеребьевка в Центризбиркоме. В ней участвовали 14 политических партий. Второе место у партии «Зеленые», третье у ЛДПР. «Единая Россия» будет пятой партией в списке, а «Яблоко» — седьмой.