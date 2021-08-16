КПРФ будет первой в бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Этим завершилась жеребьевка в Центризбиркоме. В ней участвовали 14 политических партий. Второе место у партии «Зеленые», третье у ЛДПР. «Единая Россия» будет пятой партией в списке, а «Яблоко» — седьмой.
2021-08-16T14:33:35+03:00
2021-08-16T14:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 16 августа 2021
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