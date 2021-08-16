Более 100 раненых находятся в больнице международной медицинской организации «Эмедженси» в Кабуле. Нескольких человек привезли из аэропорта столицы Афганистана, где сегодня собрались тысячи афганцев в надежде покинуть страну. Агентство Reuters сообщало, что по меньшей мере пять человек погибли в результате давки и стрельбы. Еще три человека погибли, упав с самолета – они зацепились за шасси американского самолета.

Движение Талибан накануне взяло без боя столицу Афганистана. Посол России в этой стране Дмитрий Жирнов считает, что страхи людей преувеличены. Жирнов также считает, что западные СМИ необъективно освещают событий в Афганистане.

Движение Талибан признано в России террористической организацией. Его деятельность запрещена.