Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей, сообщает оргкомитет.

Изначально планировалось допустить около 5 тысяч зрителей на стадион в префектуре Сидзуока, однако в последний момент решение было изменено. Причиной стала угроза распространения коронавируса, а также действующий в стране в связи с этим режим ЧС.

При этом уже завтра официально откроется паралимпийская деревня. Большая часть российских спортсменов, как ожидается, приедут туда в конце недели. Атлеты с инвалидность вновь не смогут выступить под национальным флагом и гимном. Однако им разрешено использовать цвета триколора на форме. Знамя сборной пронесут десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная паралимпийская чемпионка в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

Паралимпийские игры продут в Токио с 24 августа по 5 сентября.