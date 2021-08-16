Газета «Коммерсантъ» выясняла, с чем связан рост летальности на фоне снижения заболеваемости. Эксперты, опрошенные «Коммерсантъ», отмечают, что на ситуацию негативно влияют новые штаммы – вирус обходит защитные барьеры и люди болеют повторно.
2021-08-16T14:11:31+03:00
2021-08-16T14:11:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:11, 16 августа 2021
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