Газета «Коммерсантъ» выясняла, с чем связан рост летальности на фоне снижения заболеваемости. Эксперты, опрошенные «Коммерсантъ», отмечают, что на ситуацию негативно влияют новые штаммы – вирус обходит защитные барьеры и люди болеют повторно.