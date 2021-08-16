Центризбирком утвердил порядок расположения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Всего их четырнадцать. Позиции, которые партии занимают в бюллетене, определялись случайным образом. Белые шарики с номерами поместили в прозрачный лототрон, который их перемешивал, после чего представители политических объединений выходили и тянули их по очереди. Первую строчку таким образом заняли коммунисты. Об этом объявила глава ЦИКа Элла Памфилова.

Вторую строчку закрепили за партией «Зелёные», а третьей стала ЛДПР. Её лидер Владимир Жириновский позже положительно оценил произошедшее.

«Единая Россия» в списке будет пятой. Секретарь её генсовета Андрей Турчак, который вытянул номер, сказал, что цифра в бюллетене для единороссов не принципиальна, поскольку избиратель голосует за эту партию осознанно, поддерживая таким образом её предложения и программу.

Партия «Яблоко» в свою очередь получила седьмую строчку, а последнюю – четырнадцатую, занимает «Партия пенсионеров».

Выборы в Государственную думу в этом году будут проходить три дня с 17-го по 19-е сентября.